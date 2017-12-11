Північнокорейські хакери обрали своєю ціллю біржі біткоїну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Влада КНДР руками хакерів атакує біржі криптовалюти, зокрема біткоінів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News
"Вважаємо, що причина, по якій біткоіни піддаються атакам, криється в зростаючій вартості (криптовалюти - ред.). У цьому, як ми вважаємо, резон для хакерів ... криптовалюту легше отримати, ніж готівку", - сказала Ешлі Шен, дослідник кібербезпеки.
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Разом зі своїми колегами Шен відстежувала атаки ймовірних угруповань хакерів з КНДР на фінансові інститути, в тому числі біржі біткоінів. За її словами, зломники мають намір заволодіти саме криптовалютою. Однак, додала експерт, поки їх спроби не мають успіху.
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Також зазначається. що якщо раніше хакери КНДР здійснювали атаки для того, щоб паралізувати суспільство, то тепер - щоб заволодіти коштами.
Нагадаємо, Венесуела створить свою криптовалюту, аби “просунутися вперед у питаннях грошового суверенітету, здійснювати фінансові операції і подолати фінансову блокаду”. За словами Ніколаса Мадуро, венесуельська “електронна готівка” Petro дозволить країні протистояти санкціям Заходу.