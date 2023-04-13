Северный Китай накрыло песком и пылью

Детали

Песчаная, пыльная погода и сильные ветры продлятся до воскресенья, говорится в заявлении Национального метеорологического центра, добавив, что общественность должна принять меры предосторожности для защиты от плохого качества воздуха.

Главный синоптик центра Гуй Хайлинь ранее сообщил, что в воскресенье на юге Монголии началась песчаная и пыльная погода. По его словам, по мере продвижения холодного воздуха на юг погода распространилась на различные регионы, включая северный и северо-восточный Китай.

В Пекине здания и движение были закрыты из-за плохой видимости. Сайт IQAir показал индекс качества воздуха в столице на уровне 540 и назвал уровень загрязнения воздуха «опасным». Пекинский муниципальный центр экологического мониторинга выпустил предупреждение о высочайшем уровне загрязнения воздуха.