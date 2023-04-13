Північний Китай накрило піском та пилом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У четвер багато районів на півночі Китаю були вкриті піском і пилом, і очікувалося, що піщана буря охопить деякі райони Внутрішньої Монголії. Про це пише АР, інформує УНН.
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Піщана, пильна погода та сильні вітри триватимуть до неділі, йдеться у заяві Національного метеорологічного центру, додавши, що громадськість має вжити запобіжних заходів для захисту від поганої якості повітря.
Головний синоптик центру Гуй Хайлінь раніше повідомив, що в неділю на півдні Монголії почалася піщана та пильна погода. За його словами, у міру просування холодного повітря на південь погода поширилася на різні регіони, включаючи північний та північно-східний Китай.
У Пекіні будівлі та рух були закриті через погану видимість. Сайт IQAir показав індекс якості повітря у столиці на рівні 540 та назвав рівень забруднення повітря «небезпечним». Пекінський муніципальний центр екологічного моніторингу випустив попередження про найвищий рівень забруднення повітря.