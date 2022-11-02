Северная и Южная Кореи впервые "обменялись" запусками ракет у берегов друг друга
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Северная и Южная Корея впервые провели запуски ракет у берегов друг друга, они упали в окружающие воды, пишет УНН со ссылкой на BBC News.
Детали
Сеул принял ответные меры в среду через три часа после того, как Пхеньян запустил ракету, которая приземлилась менее чем в 60 км от южнокорейского города Сокчо. Военные Южной Кореи заявили, что это "неприемлемое" нарушение их территории.
В ответ страна выпустила три ракеты класса "воздух-земля", которые, по словам официальных лиц, приземлились на таком же расстоянии за Северную разграничительную линию (NLL). Эта демаркационная линия обозначает середину в море между Северной и Южной Кореями, но КНДР никогда не принимала этой границы, пишет издание.
Дополнение
Во вторник Северная Корея выступила с предупреждением, что Южная Корея и США заплатят "самую ужасную цену в истории", если продолжат совместные военные учения, что рассматривается как завуалированная угроза применения ядерного оружия.
Ожидается, что КНДР возобновит испытания ядерного оружия вскоре после пятилетнего перерыва, а разведка США и Южной Кореи заявила, что Пхеньян завершил все необходимые приготовления.
Запуски ракет "око за око" происходят в период национального траура в Южной Корее после массовых беспорядков в Сеуле на выходных, в результате которых погибло более 150 человек, отмечает издание.