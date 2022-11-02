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Северная и Южная Кореи впервые "обменялись" запусками ракет у берегов друг друга

Северная и Южная Кореи впервые "обменялись" запусками ракет у берегов друг друга

Киев • УНН

 • 209445 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Северная и Южная Корея впервые провели запуски ракет у берегов друг друга, они упали в окружающие воды, пишет УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

Сеул принял ответные меры в среду через три часа после того, как Пхеньян запустил ракету, которая приземлилась менее чем в 60 км от южнокорейского города Сокчо. Военные Южной Кореи заявили, что это "неприемлемое" нарушение их территории.

В ответ страна выпустила три ракеты класса "воздух-земля", которые, по словам официальных лиц, приземлились на таком же расстоянии за Северную разграничительную линию (NLL). Эта демаркационная линия обозначает середину в море между Северной и Южной Кореями, но КНДР никогда не принимала этой границы, пишет издание.

Дополнение

Во вторник Северная Корея выступила с предупреждением, что Южная Корея и США заплатят "самую ужасную цену в истории", если продолжат совместные военные учения, что рассматривается как завуалированная угроза применения ядерного оружия.

Ожидается, что КНДР возобновит испытания ядерного оружия вскоре после пятилетнего перерыва, а разведка США и Южной Кореи заявила, что Пхеньян завершил все необходимые приготовления.

Запуски ракет "око за око" происходят в период национального траура в Южной Корее после массовых беспорядков в Сеуле на выходных, в результате которых погибло более 150 человек, отмечает издание.

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