КНДР закликала США та Південну Корею припинити спільні військові навчання

Деталі

У міністерстві закордонних справ Північної Кореї зазначили, що ситуація на Корейському півострові та його околицях знову увійшла у фазу серйозного протистояння через безперервні та безрозсудні військові дії США та Південної Кореї.

Вашингтон і Сеул вважають, що Пхеньян збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і ухвалили стратегію «стримування» Пхеньяна за допомогою масштабних військових навчань, які, на думку деяких офіційних осіб, можуть загострити напруженість.

У заяві МЗС говориться, що Північна Корея «готова вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, безпеки народу та територіальної цілісності від зовнішніх військових загроз».

Цитата

«Якщо США продовжуватимуть серйозні військові провокації, КНДР візьме до уваги більш потужні подальші заходи. США повинні негайно припинити марні та неефективні військові навчання. Якщо ні, їм доведеться повністю взяти на себе провину за всі наслідки», - ідеться у повідомленні.

Довідка

У понеділок, 31 жовтня, Сполучені Штати та Південна Корея почали найбільші спільні військові навчання під назвою Vigilant Storm. Вони триватимуть до 4 листопада, у них братимуть участь близько 240 військових літаків, які здійснять близько 1600 вильотів, йдеться в заяві ВПС США минулого тижня. Ця кількість є найбільшою за всю історію цього щорічного заходу.

Доповнення

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети невстановленого типу у бік Східного моря.