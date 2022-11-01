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КНДР призвала США и Южную Корею прекратить совместные военные учения

КНДР призвала США и Южную Корею прекратить совместные военные учения

Киев • УНН

 • 218124 просмотра

КИЕВ.1 ноября. УНН. Северная Корея призвала США и Южную Корею прекратить широкомасштабные военные учения, назвав их провокацией, которая может привести к «более мощным дальнейшим мерам» со стороны Пхеньяна. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, информирует УНН.

Детали

В министерстве иностранных дел Северной Кореи отметили, что ситуация на Корейском полуострове и его окрестностях снова вошла в фазу серьезного противостояния из-за непрекращающихся и безрассудных военных действий США и Южной Кореи.

Вашингтон и Сеул считают, что Пхеньян собирается возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года, и приняли стратегию «сдерживания» Пхеньяна с помощью масштабных военных учений, которые, по мнению некоторых официальных лиц, могут обострить напряженность.

В заявлении МИД говорится, что Северная Корея «готова принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз».

Цитата

«Если США продолжат серьезные военные провокации, КНДР примет более мощные дальнейшие меры. США должны немедленно прекратить бесполезные и неэффективные военные учения. Если нет, им придется полностью взять на себя вину за все последствия», - говорится в сообщении.

Справка 

В понедельник, 31 октября, Соединенные Штаты и Южная Корея начали крупнейшие совместные военные учения под названием Vigilant Storm. Они продлятся до 4 ноября, в них будут участвовать около 240 военных самолетов, которые совершат около 1600 вылетов, говорится в заявлении ВВС США на прошлой неделе. Это количество является наибольшим за всю историю этого ежегодного мероприятия.

Дополнение

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты неустановленного типа в сторону Восточного моря.

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