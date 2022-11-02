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Північна Корея запустила 10 балістичних ракет у різних напрямках

Північна Корея запустила 10 балістичних ракет у різних напрямках

Київ • УНН

 • 336507 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. За даними військових Південної Кореї, Північна Корея запустила щонайменше 10 балістичних ракет малої дальності у Японське море в середу, одна з яких пролетіла через фактичний морський кордон з Південною Кореєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap News Agency Korea.

Деталі

Об'єднаний комітет начальних штабів (JCS) заявив, що ракетний пуск в місті Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї близько 8:51 ранку.

Провокація КНДР сталася на знак явного протесту проти п'ятиденних масштабних спільних повітряних навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів, які почалися в понеділок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США та Південна Корея цього місяця почнуть великомасштабні повітряні навчання.

Два із трьох SRBM впавли у відкрите море. Третій попрямував до острова Уллеунг біля Токдо, перш ніж впасти в міжнародне море, що спонукало місцеву владу оголосити повітряну тривогу.

Цитата

“Наші військові ніколи не зможуть миритися з провокаційними діями Північної Кореї і дадуть сувору відповідь на них у тісній співпраці зі США”, – заявили в комітеті начальних штабів.

Провокація Північної Кореї, другий запуск менш ніж за тиждень, відбулася, коли союзники в понеділок розпочали п’ятиденні навчання Vigilant Storm.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Північна Корея запустила дві балістичні ракети після серії останніх запусків.

Нагадаємо

Північна Корея закликала США і Південну Корею припинити широкомасштабні військові навчання, назвавши їх провокацією, яка може призвести до «більш потужних подальших заходів» з боку Пхеньяна.

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