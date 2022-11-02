Північна Корея запустила 10 балістичних ракет у різних напрямках

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Об'єднаний комітет начальних штабів (JCS) заявив, що ракетний пуск в місті Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї близько 8:51 ранку.

Провокація КНДР сталася на знак явного протесту проти п'ятиденних масштабних спільних повітряних навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів, які почалися в понеділок.

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Два із трьох SRBM впавли у відкрите море. Третій попрямував до острова Уллеунг біля Токдо, перш ніж впасти в міжнародне море, що спонукало місцеву владу оголосити повітряну тривогу.

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“Наші військові ніколи не зможуть миритися з провокаційними діями Північної Кореї і дадуть сувору відповідь на них у тісній співпраці зі США”, – заявили в комітеті начальних штабів.

Провокація Північної Кореї, другий запуск менш ніж за тиждень, відбулася, коли союзники в понеділок розпочали п’ятиденні навчання Vigilant Storm.

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Нагадаємо

Північна Корея закликала США і Південну Корею припинити широкомасштабні військові навчання, назвавши їх провокацією, яка може призвести до «більш потужних подальших заходів» з боку Пхеньяна.