Северная Корея запустила 10 баллистических ракет в разных направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По данным военных Южной Кореи, Северная Корея запустила по меньшей мере 10 баллистических ракет малой дальности в Японское море в среду, одна из которых пролетела через фактическую морскую границу с Южной Кореей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency Korea.
Детали
Объединенный комитет начальных штабов (JCS) заявил, что ракетный пуск в городе Вонсан на восточном побережье Северной Кореи около 8:51 утра.
Провокация КНДР произошла в знак явного протеста против пятидневных масштабных совместных воздушных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые начались в понедельник.
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Два из трех SRBM упали в открытое море. Третий направился к острову Уллеунг возле Токдо, прежде чем упасть в международное море, что побудило местные власти объявить воздушную тревогу.
Цитата
“Наши военные никогда не смогут мириться с провокационными действиями Северной Кореи и дадут строгий ответ на них в тесном сотрудничестве с США”, – заявили в комитете начальных штабов.
Провокация Северной Кореи, второй запуск менее чем за неделю, произошла, когда союзники в понедельник начали пятидневные учения Vigilant Storm.
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Напомним
Северная Корея призвала США и Южную Корею прекратить широкомасштабные военные учения, назвав их провокацией, которая может привести к «более мощным дальнейшим мерам» со стороны Пхеньяна.