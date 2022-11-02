Північна та Південна Кореї вперше "обмінялися" запусками ракет біля берегів одна одної

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Сеул вжив заходів у відповідь у середу через три години після того, як Пхеньян запустив ракету, яка приземлилася менш ніж за 60 км від південнокорейського міста Сокчо. Військові Південної Кореї заявили, що це "неприйнятне" порушення їхньої території.

У відповідь країна випустила три ракети класу "повітря-земля", які, за словами офіційних осіб, приземлилися на такій же відстані за Північну розмежувальну лінію (NLL). Ця демаркаційна лінія позначає середину в морі між Північною та Південною Кореєю, але КНДР ніколи не приймала цього кордону, пише видання.

Доповнення

У вівторок Північна Корея вийшла з попередженням, що Південна Корея та США заплатять "найжахливішу ціну в історії", якщо продовжать спільні військові навчання, що розглядається як завуальована погроза застосування ядерної зброї.

Очікується, що КНДР відновить випробування ядерної зброї невдовзі після п'ятирічної перерви, а розвідка США та Південної Кореї заявила, що Пхеньян завершив усі необхідні приготування.

Запуски ракет "око за око" відбуваються в період національної жалоби в Південній Кореї після масових заворушень у Сеулі на вихідних, внаслідок яких загинуло понад 150 людей, відзначає видання.