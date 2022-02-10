Северная Македония: индийские мигранты задержаны на новом маршруте
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Полиция Северной Македонии задержала 16 мигрантов из Индии, которые, вероятно, пытались нелегально проникнуть в соседнюю Грецию, поскольку банды, которые занимаются незаконным ввозом мигрантов, пробуют новые маршруты в ответ на ограничения на поездки из-за пандемии и усиление пограничного контроля. Об этом пишет АР, информирует УНН.
Детали
В четверг власти заявили, что трех пакистанских мужчин в возрасте от 21 до 31 года, которые путешествовали с индийскими мигрантами, было арестовано по обвинению в контрабанде.
В заявлении полиции говорится, что мигранты были обнаружены недалеко от южного города Богданцев и доставлены в ближайшее убежище, где будет начата процедура депортации.
Добавим
Мигрантов и просителей убежища обычно арестовывают, направляющимися на север, по маршруту из Греции через Северную Македонию и другие балканские страны, чтобы попробовать добраться до пунктов назначения в Центральной и Северной Европе.
Но ограничения на поездки, связанные с пандемией, и усиление пограничного контроля в последние месяцы заставили контрабандистов изменить тактику, когда мигранты даже с Кубы пытаются добраться до Греции, члена Европейского Союза, из Северной Македонии.
Многие прибывают в Северную Македонию из соседней Сербии.