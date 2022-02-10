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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Північна Македонія: індійських мігрантів затримано на новому маршруті

Північна Македонія: індійських мігрантів затримано на новому маршруті

Київ • УНН

 • 11545 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Поліція Північної Македонії затримала 16 мігрантів з Індії, які, ймовірно, намагалися нелегально проникнути в сусідню Грецію, оскільки банди, які займаються незаконним ввезенням мігрантів, пробують нові маршрути у відповідь на обмеження на поїздки через пандемію і посилення прикордонного контролю. Про це пише АР, інформує УНН.

Деталі

У четвер влада заявила, що трьох пакистанських чоловіків віком від 21 до 31 року, які подорожували з індійськими мігрантами, було заарештовано за звинуваченням у контрабанді.

У заяві поліції йдеться, що мігрантів було виявлено неподалік південного міста Богданців і доставлено до найближчого притулку, де буде розпочато процедуру депортації.

Додамо

Мігрантів та прохачів притулку зазвичай заарештовують, прямуючими на північ, за маршрутом з Греції через Північну Македонію та інші балканські країни, щоб спробувати дістатися пунктів призначення у Центральній та Північній Європі.

Але обмеження на поїздки, пов'язані з пандемією, і посилення прикордонного контролю в останні місяці змусили контрабандистів змінити тактику, коли мігранти навіть із Куби намагаються дістатися Греції, члена Європейського Союзу, з Північної Македонії.

Багато хто прибуває до Північної Македонії із сусідньої Сербії.

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