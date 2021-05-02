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Северная Корея обвинила Байдена во "враждебной политике"

Северная Корея обвинила Байдена во "враждебной политике"

Киев  •  УНН

 • 16500 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Северная Корея подвергла резкой критике президента США Джо Байдена за высказывания, что КНДР представляет серьезную угрозу для безопасности его страны и всего мира. Об этом сообщили МИД КНДР, обнародованном в воскресенье, 2 мая, передает УНН.

Цитата

“Байден сделал грубую ошибку, с которой невозможно мириться. Северная Корея будет вынуждена принять соответствующие меры, и со временем США вновь окажутся в очень серьезном положении”, — говорится в заявлении МИД страны.

Контекст

Слова Байдена, произнесенные в речи перед Конгрессом США, свидетельствуют о намерении США продолжать “враждебную политику” в отношении КНДР, указывается в этом документе. Пхеньян вновь обвинил США в “постоянном ядерном шантаже”, подчеркнув, что разработка ядерного оружия является правом КНДР на самооборону.

“Враждебная политика”

В заявлении МИД КНДР также говорится, что критика США нарушений прав человека в Северной Корее оскорбляет достоинство вождя КНДР и свидетельствует о подготовке США к “тотального противостояния” с Пхеньяном.

Белый дом 30 апреля сообщил о завершении пересмотра политики США в отношении Северной Кореи. Вашингтон заявил, что будет делать упор на дипломатию и сдерживания с целью заставить КНДР отказаться от ядерного оружия. Заключать масштабное соглашение с Северной Кореей не планируется.

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