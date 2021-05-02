Північна Корея звинуватила Байдена у "ворожій політиці"

Цитата

“Байден зробив грубу помилку, з якою неможливо миритися. Північна Корея буде змушена вжити відповідних заходів, і з часом США знову опиняться в дуже серйозному становищі”, — йдеться в заяві МЗС країни.

Контекст

Слова Байдена, вимовлені в промові перед Конгресом США, свідчать про намір США продовжувати “ворожу політику” щодо КНДР, вказується в цьому документі. Пхеньян знову звинуватив США в “постійному ядерному шантажі”, підкресливши, що розробка ядерної зброї є правом КНДР на самооборону.

“Ворожа політика”

У заяві МЗС КНДР також говориться, що критика США порушень прав людини в Північній Кореї ображає гідність вождя КНДР і свідчить про підготовку США до “тотального протистояння” з Пхеньяном.

Білий дом 30 квітня повідомив про завершення перегляду політики США відносно Північної Кореї. Вашингтон заявив, що буде робити упор на дипломатію і стримування з метою змусити КНДР відмовитися від ядерної зброї. Укладати масштабну угоду з Північною Кореєю не планується.