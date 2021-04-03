США узгодять позицію щодо КНДР з Японією і Південною Кореєю

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"Радники з питань національної безпеки поділилися своїми побоюваннями з приводу ядерної та балістичної ракетної програм Північної Кореї і підтвердили свою прихильність рішенню проблем денуклеаризації шляхом узгодженого тристороннього співробітництва", - йдеться в заяві.

Вашингтон переглядає політику щодо Пхеньяна

Ця зустріч пройшла в рамках перегляду адміністрацією Байдена політики США щодо Пхеньяна. 25 березня стало відомо про перший з моменту вступу нового американського президента на посаду пуску Північною Кореєю балістичних ракет.

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КНДР заявила про випробування "тактичного керованої зброї" нового типу. Джо Байден засудив те, що трапилося, але заявив про відкритість до дипломатичних контактів з Пхеньяном.