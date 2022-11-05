Северная Корея провела новые пуски баллистических ракет

Детали

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил запуски из уезда Тонгрим в провинции Северный Пхеньян примерно между 11:32 и 11:59 по местному времени.

Ракеты пролетели около 130 км с апогеем 20 км и максимальной скоростью 5 Маха, добавили в ведомстве.

Напомним

В США заявили, что любой ядерный удар КНДР приведет к концу режима Ким Чен Ына.