Северная Корея провела новые пуски баллистических ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Северная Корея в субботу запустила четыре баллистические ракеты малой дальности (SRBM) в сторону Желтого моря, заявили южнокорейские военные, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил запуски из уезда Тонгрим в провинции Северный Пхеньян примерно между 11:32 и 11:59 по местному времени.
Ракеты пролетели около 130 км с апогеем 20 км и максимальной скоростью 5 Маха, добавили в ведомстве.
Напомним
В США заявили, что любой ядерный удар КНДР приведет к концу режима Ким Чен Ына.