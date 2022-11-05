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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 717 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Північна Корея провела нові запуски балістичних ракет

Північна Корея провела нові запуски балістичних ракет

Київ • УНН

 • 281453 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Північна Корея в суботу запустила чотири балістичні ракети малої дальності (SRBM) у бік Жовтого моря, заявили південнокорейські військові, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що виявив запуски з повіту Тонгрім у провінції Північний Пхеньян приблизно між 11:32 та 11:59 за місцевим часом.

Ракети пролетіли близько 130 км з апогеєм 20 км та максимальною швидкістю 5 Маха, додали у відомстві.

Нагадаємо

У США заявили, що будь-який ядерний удар КНДР приведе до кінця режиму Кім Чен Ина.

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