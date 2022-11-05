Північна Корея провела нові запуски балістичних ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Північна Корея в суботу запустила чотири балістичні ракети малої дальності (SRBM) у бік Жовтого моря, заявили південнокорейські військові, пише УНН з посиланням на Yonhap.
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Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що виявив запуски з повіту Тонгрім у провінції Північний Пхеньян приблизно між 11:32 та 11:59 за місцевим часом.
Ракети пролетіли близько 130 км з апогеєм 20 км та максимальною швидкістю 5 Маха, додали у відомстві.
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