Північна Корея провела нові запуски балістичних ракет

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Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що виявив запуски з повіту Тонгрім у провінції Північний Пхеньян приблизно між 11:32 та 11:59 за місцевим часом.

Ракети пролетіли близько 130 км з апогеєм 20 км та максимальною швидкістю 5 Маха, додали у відомстві.

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У США заявили, що будь-який ядерний удар КНДР приведе до кінця режиму Кім Чен Ина.