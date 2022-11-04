В США заявили, что любой ядерный удар КНДР приведет к концу режима Ким Чен Ина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи со своим южнокорейским коллегой Ли Че Супом заявил, что любое ядерное нападение Северной Кореи "приведет к концу режима Ким Чен Ына". Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.
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"Любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, включая использование нестратегического ядерного оружия, неприемлема и приведет к концу режима Кима", - сказал Остин.
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Оба министра рассказали журналистам, что обеспокоены недавними ракетными запусками со стороны Пхеньяна. Остин заявил, что испытания КНДР "дестабилизируют регион" и призвал Пхеньян "прекратить такую деятельность и начать серьезный диалог".
Напомним
3 ноября Северная Корея выпустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Информированный источник сообщил, что КНДР, похоже, выпустила ракету средней или большой дальности с предполагаемым топливом и боеголовкой.
Испытания прошли через день после того, как КНДР выпустила 23 ракеты, вызвав осуждение Вашингтона, Сеула и Токио.
Через несколько часов после последнего испытания Соединенные Штаты и Южная Корея объявили, что продолжат обучение военно-воздушных сил, которые должны были продолжаться с понедельника по пятницу на этой неделе.
ВВС Южной Кореи заявили, что учения продолжаются "в связи с недавними провокациями Северной Кореи".