У США заявили, що будь-який ядерний удар КНДР призведе до кінця режиму Кім Чен Ина

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"Будь-яка ядерна атака проти Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів, включаючи використання нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма", - сказав Остін.

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Обидва міністри розповіли журналістам, що стурбовані нещодавніми ракетними запусками з боку Пхеньяна. Остін заявив, що випробування КНДР "дестабілізують регіон" і закликав Пхеньян "припинити таку діяльність і почати серйозний діалог".

Нагадаємо

3 листопада Північна Корея випустила балістичну ракету в напрямку Східного моря. Інформоване джерело повідомило, що КНДР, схоже, випустила ракету середньої або великої дальності з передбачуваним паливом і боєголовкою.

Випробування відбулися через день після того, як КНДР випустила 23 ракети, викликавши засудження Вашингтона, Сеула та Токіо.

За кілька годин після останнього випробування Сполучені Штати та Південна Корея оголосили, що продовжать навчання військово-повітряних сил, які мали тривати з понеділка по п’ятницю цього тижня.

ВПС Південної Кореї заявили, що навчання продовжуються "у зв’язку з нещодавніми провокаціями Північної Кореї".