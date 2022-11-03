Північна Корея знову запустила балістичну ракету в бік Японського моря

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Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) оголосив про запуск, не повідомляючи подробиць негайно.

Інформоване джерело повідомило, що КНДР, схоже, випустила ракету середньої або великої дальності, з передбачуваним паливом і боєголовкою.

Уряд Японії встановив, що запущена 3 листопада перша ракета КНДР не пролітала через повітряний простір країни, повідомив телеканал NHK.

Нагадаємо

У середу Північна Корея запустила 10 ракет, у тому числі ту, яка пролетіла через її фактичний морський кордон з Південною Кореєю вперше після закінчення Корейської війни 1950-53 років.