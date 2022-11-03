Північна Корея знову запустила балістичну ракету в бік Японського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Північна Корея випустила невизначену балістичну ракету в напрямку Східного моря в четвер, повідомили південнокорейські військові.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap News Agency Korea.
Деталі
Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) оголосив про запуск, не повідомляючи подробиць негайно.
Інформоване джерело повідомило, що КНДР, схоже, випустила ракету середньої або великої дальності, з передбачуваним паливом і боєголовкою.
Уряд Японії встановив, що запущена 3 листопада перша ракета КНДР не пролітала через повітряний простір країни, повідомив телеканал NHK.
Нагадаємо
У середу Північна Корея запустила 10 ракет, у тому числі ту, яка пролетіла через її фактичний морський кордон з Південною Кореєю вперше після закінчення Корейської війни 1950-53 років.