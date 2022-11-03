Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Северная Корея выпустила неопределенную баллистическую ракету в направлении Восточного моря в четверг, сообщили южнокорейские военные.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency Korea.
Детали
Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о запуске, не уведомляя подробностей немедленно.
Информированный источник сообщил, что КНДР, похоже, выпустила ракету средней или большой дальности, с предполагаемым топливом и боеголовкой.
Правительство Японии установило, что запущенная 3 ноября первая ракета КНДР не пролетала через воздушное пространство страны, сообщил телеканал NHK.
Напомним
В среду Северная Корея запустила 10 ракет, в том числе пролетевшую через ее фактическую морскую границу с Южной Кореей впервые после окончания Корейской войны 1950-53 годов.