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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 12907 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 53240 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101458 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109354 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124375 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142485 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146416 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Северная и Южная Кореи назначили дату воссоединения семей

Северная и Южная Кореи назначили дату воссоединения семей

Киев  •  УНН

 • 9583 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Воссоединения семей из Южной и Северной Кореи, которые были разделены во время Корейской войны 1950-53 гг., пройдет с 20 по 26 августа на севере курорта Кунг-Маунт Кумганг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTE.

Заметим, что договоренности про такой обмен были достигнуты 27 апреля во время межкорейского саммита.

Напомним, Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны.

Отмечено, что кроме договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова, Кореи будут настаивать на трехсторонних переговорах, включая Вашингтон, или вчетвером - вместе с Пекином, чтобы перевести перемирия в мирный договор и установить постоянный мир на Корейском полуострове.

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