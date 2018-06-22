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Північна і Південна Кореї призначили дату возз'єднання сімей

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Возз’єднання сімей з Південної та Північної Кореї, які були розділені під час Корейської війни 1950-53 років., пройде з 20 по 26 серпня на півночі курорту Кунг-Маунт Кумганг. Про це повідомляє УНН з посиланням на RTE.

Відмітимо, що домовленості про такий обмін були досягненні 27 квітня під час Міжкорейського саміту. 

Нагадаємо, Північна і Південна Корея заявили, що спільними зусиллями будуть вести переговори з США, а також потенційно з Китаєм щодо офіційного припинення війни 1950-53 років, яка припинилася під час перемир'я, після чого технічно Кореї залишилися в стані війни.

Зазначено, що крім домовленості про денуклеаризацію Корейського півострова, Кореї будуть наполягати на тристоронніх переговорах, включаючи Вашингтон, або вчотирьох - разом з Пекіном, щоб перевести перемир'я в мирний договір і встановити постійний мир на Корейському півострові. 

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