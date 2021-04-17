Полуфиналист Лиги чемпионов определился с главной трансферной целью клуба

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 22516 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 170221 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 173172 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 256154 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 298261 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154856 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142577 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Английский “Манчестер Сити” намерен усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно, информирует УНН со ссылкой на “Football Insider”.

Детали

Целью “горожан” стал полузащитник “Астон Виллы” Джек Грилиш. Команда Хосепа Гвардиолы намерен воспользоваться опцией выкупа в контракте хавбека и готова заплатить большую сумму за капитана бирмингемской команды.

Действующий контракт англичанина с клубом истекает летом 2025 года.

Стоит отметить, что в текущем сезоне футболист провел 22 матча в АПЛ, в которых забил шесть голов и выполнил десять результативных передач.

Что предшествовало этому

Зинченко помог “Манчестер Сити” выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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