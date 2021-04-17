Полуфиналист Лиги чемпионов определился с главной трансферной целью клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Английский “Манчестер Сити” намерен усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно, информирует УНН со ссылкой на “Football Insider”.
Детали
Целью “горожан” стал полузащитник “Астон Виллы” Джек Грилиш. Команда Хосепа Гвардиолы намерен воспользоваться опцией выкупа в контракте хавбека и готова заплатить большую сумму за капитана бирмингемской команды.
Действующий контракт англичанина с клубом истекает летом 2025 года.
Стоит отметить, что в текущем сезоне футболист провел 22 матча в АПЛ, в которых забил шесть голов и выполнил десять результативных передач.
Что предшествовало этому
Зинченко помог “Манчестер Сити” выйти в полуфинал Лиги чемпионов.