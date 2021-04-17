Півфіналіст Ліги чемпіонів визначився із головною трансферною ціллю клубу

Деталі

На меті “містян” став півзахисник “Астон Вілли” Джек Гріліш. Команда Хосепа Гвардіоли має намір скористатися опцією викупу в контракті хавбека і готова заплатити велику суму за капітана бірмінгемської команди.

Чинний контракт англійця з клубом закінчується влітку 2025 року.

Варто зазначити, що у поточному сезоні футболіст провів 22 матчі в АПЛ, в яких забив шість голів і виконав десять результативних передач.

Що передувало цьому

Зінченко допоміг “Манчестер Сіті” вийти у півфінал Ліги чемпіонів.