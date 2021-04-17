Півфіналіст Ліги чемпіонів визначився із головною трансферною ціллю клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Англійський “Манчестер Сіті” має намір підсилити лінію півзахисту в літнє трансферне вікно, інформує УНН з посиланням на “Football Insider”.
Деталі
На меті “містян” став півзахисник “Астон Вілли” Джек Гріліш. Команда Хосепа Гвардіоли має намір скористатися опцією викупу в контракті хавбека і готова заплатити велику суму за капітана бірмінгемської команди.
Чинний контракт англійця з клубом закінчується влітку 2025 року.
Варто зазначити, що у поточному сезоні футболіст провів 22 матчі в АПЛ, в яких забив шість голів і виконав десять результативних передач.
Що передувало цьому
Зінченко допоміг “Манчестер Сіті” вийти у півфінал Ліги чемпіонів.