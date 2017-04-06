Южная Корея испытала баллистическую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Южная Корея провела испытания новой баллистической ракеты дальностью 800 километров, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Сообщается, что испытания баллистической ракеты прошли успешно.
Есть предположение, что этот пуск может стать предупреждением Северной Кореи, которая недавно испытала баллистическую ракету в направлении Японского моря.
Как сообщал УНН, Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Это подтвердили американские военные.