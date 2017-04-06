Южная Корея испытала баллистическую ракету

Сообщается, что испытания баллистической ракеты прошли успешно.

Есть предположение, что этот пуск может стать предупреждением Северной Кореи, которая недавно испытала баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Как сообщал УНН, Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Это подтвердили американские военные.