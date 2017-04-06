Південна Корея випробувала балістичну ракету

Повідомляється, що випробування балістичної ракети пройшли успішно.

Є припущення, що цей пуск може стати попередженням Північній Кореї, яка недавно випробувала балістичну ракету в напрямку Японського моря.

Як повідомляв УНН, Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря. Це підтвердили американські військові.