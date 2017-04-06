Південна Корея випробувала балістичну ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Південна Корея провела випробування нової балістичної ракети дальністю 800 кілометрів, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Повідомляється, що випробування балістичної ракети пройшли успішно.
Є припущення, що цей пуск може стати попередженням Північній Кореї, яка недавно випробувала балістичну ракету в напрямку Японського моря.
Як повідомляв УНН, Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря. Це підтвердили американські військові.