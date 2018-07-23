Южная Корея ищет варианты для активизации двусторонних обменов с КНДР

“Сейчас не тот период, когда санкции ослабевают. (То, на чем я делала акцент), касается получения исключений из санкций, что необходимо для межкорейских проектов”, — приводит ее слова агентство.

Министр также подчеркнула необходимость тесных контактов между Южной Кореей и США, поскольку обе страны сейчас вовлечены в переговорный процесс с КНДР и важность обмена информацией на этот счет возрастает.

Как сообщал УНН, заместитель главы Пентагона Джон Руд скептически оценивает перспективы того, что КНДР примет меры на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, однако он надеется на то, что это произойдет. Свою позицию по этому поводу он очертил в пятницу на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо), стенограмму высказываний распространила пресс-служба Минобороны США.