Південна Корея шукає варіанти для активізації двосторонніх обмінів з КНДР

“Зараз не той період, коли санкції слабшають. (Те, на чому я робила акцент), стосується отримання винятків з санкцій, що необхідно для міжкорейських проектів”, — наводить її слова агентство.

Міністр також наголосила на необхідності тісних контактів між Південною Кореєю і США, оскільки обидві країни зараз залучені в переговорний процес з КНДР і важливість обміну інформацією з цього приводу зростає.

Як повідомляв УНН, заступник глави Пентагону Джон Руд скептично оцінює перспективи того, що КНДР вживе заходів на шляху до денуклеаризації Корейського півострова, проте він сподівається на те, що це станеться. Свою позицію з цього приводу він окреслив в п’ятницю на форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо), стенограму висловлювань розповсюдила прес-служба Міноборони США.