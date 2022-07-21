Южная Корея сообщила о более чем 70 000 случаях заболевания COVID-19 третий день подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Южная Корея в четверг сообщила о более 70 000 новых случаях заражения COVID-19 третий день подряд на фоне быстрого распространения высококонтагиозного подварианта Омикрон, передает УНН.
Детали
По данным информационного агентства Yonhap, за последние 24 часа было подтверждено в общей сложности 71 170 новых случаев, в результате чего количество больных превысило 19 миллионов.
Во вторник и среду восточноазиатская страна сообщила о 73 582 и 76 402 случаях соответственно.
Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний приписало начавшийся в конце июня всплеск субварианту Омикрон BA.5.
Ежедневный подсчет инфицирований превысил 10 тысяч случаев 29 июня впервые за три недели, прежде чем 9 июля он превысил 20 тысяч случаев COVID-19, а на прошлой неделе достиг 40 тысяч, говорится в отчете.
Агентство предупредило, что страна вступила в «новую вирусную волну», заявив, что на подвариант BA.5 приходилось 52% всех случаев в третью неделю июля по сравнению с 24% в первую неделю.
За прошедший день в Южной Корее также было зарегистрировано еще 17 смертельных случаев, связанных с коронавирусом, в результате чего общее число погибших достигло 24 794 человек.
В то время как большинство ограничений на распространение коронавируса в стране были ослаблены, правительство рекомендовало сделать четвертую прививку людям в возрасте 50 лет и старше, а также людям в возрасте 18 лет и старше, имеющим сопутствующие заболевания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австралийцев призвали работать из дома: зимняя волна Омикрона заполнила больницы