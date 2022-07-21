Південна Корея повідомила про більш ніж 70 000 випадків захворювання на COVID-19 третій день поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Південна Корея в четвер повідомила про більш ніж 70 000 нових випадків зараження COVID-19 третій день поспіль на тлі швидкого поширення висококонтагіозного подваріанту Омікрон, передає УНН.
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За даними інформаційного агентства Yonhap, за останні 24 години було підтверджено загалом 71 170 нових випадків, внаслідок чого кількість хворих перевищила 19 мільйонів.
У вівторок та середу східноазіатська країна повідомила про 73 582 та 76 402 випадки відповідно.
Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань приписало сплеск, що розпочався наприкінці червня, субваріанту Омікрон BA.5.
Щоденний підрахунок інфікувань перевищив 10 тисяч випадків 29 червня вперше за три тижні, перш ніж 9 липня він перевищив 20 тисяч випадків COVID-19, а минулого тижня досяг 40 тисяч, йдеться у звіті.
Агентство попередило, що країна вступила в «нову вірусну хвилю», заявивши, що на підваріант BA.5 припадало 52% усіх випадків у третій тиждень липня порівняно з 24% у перший тиждень.
За минулий день у Південній Кореї також було зареєстровано ще 17 смертельних випадків, пов'язаних з коронавірусом, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 24 794 людей.
У той час як більшість обмежень на поширення коронавірусу в країні були ослаблені, уряд рекомендував зробити четверте щеплення людям віком 50 років і старшим, а також людям віком 18 років і старшим, які мають супутні захворювання.
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