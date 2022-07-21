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Південна Корея повідомила про більш ніж 70 000 випадків захворювання на COVID-19 третій день поспіль

Південна Корея повідомила про більш ніж 70 000 випадків захворювання на COVID-19 третій день поспіль

Київ • УНН

 • 176173 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Південна Корея в четвер повідомила про більш ніж 70 000 нових випадків зараження COVID-19 третій день поспіль на тлі швидкого поширення висококонтагіозного подваріанту Омікрон, передає УНН.

Деталі

За даними інформаційного агентства Yonhap, за останні 24 години було підтверджено загалом 71 170 нових випадків, внаслідок чого кількість хворих перевищила 19 мільйонів.

У вівторок та середу східноазіатська країна повідомила про 73 582 та 76 402 випадки відповідно.

Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань приписало сплеск, що розпочався наприкінці червня, субваріанту Омікрон BA.5.

Щоденний підрахунок інфікувань перевищив 10 тисяч випадків 29 червня вперше за три тижні, перш ніж 9 липня він перевищив 20 тисяч випадків COVID-19, а минулого тижня досяг 40 тисяч, йдеться у звіті.

Агентство попередило, що країна вступила в «нову вірусну хвилю», заявивши, що на підваріант BA.5 припадало 52% усіх випадків у третій тиждень липня порівняно з 24% у перший тиждень.

За минулий день у Південній Кореї також було зареєстровано ще 17 смертельних випадків, пов'язаних з коронавірусом, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 24 794 людей.

У той час як більшість обмежень на поширення коронавірусу в країні були ослаблені, уряд рекомендував зробити четверте щеплення людям віком 50 років і старшим, а також людям віком 18 років і старшим, які мають супутні захворювання.

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