Южная Корея поддержала украинскую формулу мира - Кулеба

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"Содержательная встреча с моим корейским коллегой Пак Чином, который сообщил мне, что Республика Корея поддерживает Формулу мира Президента Зеленского. Мы обсудили корейское участие в восстановлении Украины и приветствовали рост интенсивности двусторонних контактов между нашими странами", - отметил Кулеба в Twitter.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите Ассоциации государств Карибского бассейна (ACS) призвал карибские страны присоединиться к внедрению формулы мира.

Президент Владимир Зеленский осенью в прошлом году представил 10 пунктов формулы мира.