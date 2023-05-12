Южная Корея поддержала украинскую формулу мира - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Южная Корея заявила о поддержке формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главой МИД Южной Кореи Пак Чином, пишет УНН.
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"Содержательная встреча с моим корейским коллегой Пак Чином, который сообщил мне, что Республика Корея поддерживает Формулу мира Президента Зеленского. Мы обсудили корейское участие в восстановлении Украины и приветствовали рост интенсивности двусторонних контактов между нашими странами", - отметил Кулеба в Twitter.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите Ассоциации государств Карибского бассейна (ACS) призвал карибские страны присоединиться к внедрению формулы мира.
Президент Владимир Зеленский осенью в прошлом году представил 10 пунктов формулы мира.