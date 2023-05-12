Південна Корея підтримала українську формулу миру - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Південна Корея заявила про підтримку формули миру Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з головою МЗС Південної Кореї Пак Чіном, пише УНН.
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"Змістовна зустріч із моїм корейським колегою Пак Чіном, який повідомив мені, що Республіка Корея підтримує Формулу миру Президента Зеленського. Ми обговорили корейську участь у відновленні України та привітали зростання інтенсивності двосторонніх контактів між нашими країнами", - зазначив Кулеба у Twitter.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на саміті Асоціації держав Карибського басейну (ACS) закликав карибські країни приєднатись до впровадження формули миру.
Президент Володимир Зеленський торік восени представив 10 пунктів формули миру.