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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35732 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52352 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105464 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141399 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193862 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192615 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278271 просмотра

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Половину Украины припорошило снегом: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Половину Украины припорошило снегом: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Киев  •  УНН

 • 13190 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Небольшой снег на утро среды, 24 марта, шел в 11 областях Украины, местами выпало до 7 сантиметров снега, еще в одной области - шел дождь. Осадки в течение суток продолжатся. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 24 марта облачно, небольшой снег, днем с дождем.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью -1...-6°С мороза, днем 0...+6°С.

Ситуация на дорогах

На утро 24 марта небольшой снег (1-7 см на грунте) наблюдался в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, в Донецкой области дождь; на остальной территории страны без осадков.

"Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Кировоградской, Николаевской областях заснеженное", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог местами небольшой снег. Состояние покрытия дорог мокрое.

На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, уборка обочин и мест остановки общественного транспорта, удаление кустарников и обрезка крон деревьев.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 626 единицы техники и 799 рабочих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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