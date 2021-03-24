Половину Украины припорошило снегом: прогноз погоды и ситуация на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Небольшой снег на утро среды, 24 марта, шел в 11 областях Украины, местами выпало до 7 сантиметров снега, еще в одной области - шел дождь. Осадки в течение суток продолжатся. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.
Прогноз погоды
По сообщению Укргидрометцентра, 24 марта облачно, небольшой снег, днем с дождем.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью -1...-6°С мороза, днем 0...+6°С.
Ситуация на дорогах
На утро 24 марта небольшой снег (1-7 см на грунте) наблюдался в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, в Донецкой области дождь; на остальной территории страны без осадков.
"Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Кировоградской, Николаевской областях заснеженное", - указали дорожники.
На перевальных участках дорог местами небольшой снег. Состояние покрытия дорог мокрое.
На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, уборка обочин и мест остановки общественного транспорта, удаление кустарников и обрезка крон деревьев.
"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 626 единицы техники и 799 рабочих.