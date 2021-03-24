Пів України припорошило снігом: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Невеликий сніг на ранок середи, 24 березня, йшов в 11 областях України, місцями випало до 7 сантиметрів снігу, ще в одній області - дощило. Опади протягом доби продовжаться. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 24 березня хмарно, невеликий сніг, вдень з дощем.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі -1...-6°С морозу, вдень 0...+6°С.
Ситуація на дорогах
На ранок 24 березня невеликий сніг (1-7 см на ґрунті) спостерігався у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях, у Донецькій області дощ; на решті території країни без опадів.
"Покриття на автодорогах державного значення у більшості областей мокре, у Кіровоградській, Миколаївській областях засніжене", - вказали дорожники.
На перевальних ділянках доріг місцями невеликий сніг. Стан покриття доріг мокрий.
На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту, видалення чагарників та обрізування крон дерев.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 626 одиниці техніки та 799 робітників.