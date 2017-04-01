Питьевая вода в Авдеевку будет подаваться раз в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Жители Авдеевки раз в сутки будут получать питьевую воду из-за отсутствия в городе электроэнергии. Об этом в эфире "112 Украина" сказал председатель ВЦА в Донецкой области Павел Жебривский, передает УНН.
"О питьевой воде. Еще вчера шла самотеком до второго этажа. Сейчас мы подтянули снова туда генератор и раз в сутки будем качать воду", - сказал П.Жебривский.
По его словам, в резервуарах донецкой фильтровальной станции есть вода.
Ранее П.Жебривский сообщил, что 1 апреля электроснабжения Авдеевки восстановить не удалось из-за обстрелов боевиков.
Напомним, электроснабжения в Авдеевке в пятницу не было восстановлено из-за порыва ЛЭП на неподконтрольной Украине территории.
По состоянию на 7:00 31 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м. куб.
Также напомним, была согласована заявка на ремонт поврежденной из-за обстрелов ЛЭП в районе Авдеевки, восстановительные работы планировалось начать в 10:00 31 марта.