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Питна вода в Авдіївку подаватиметься раз на добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Жителі Авдіївки раз на добу отримуватимуть питну воду через відсутність у місті електроенергії. Про це в ефірі "112 Україна" сказав голова ВЦА у Донецькій області Павло Жебрівський, передає УНН.

"Щодо питної води. Ще вчора йшла самопливом до другого поверху. Зараз ми підтягнули знову туди генератор і раз на добу будемо качати воду", - сказав П.Жебрівський.

За його словами, у резервуарах донецької фільтрувальної станції вода є.

Раніше П.Жебрівський повідомив, що 1 квітня електропостачання Авдіївки відновити не вдалося через обстріли бойовиків.

Нагадаємо, електропостачання в Авдіївці у п'ятницю не було відновлено через порив ЛЕП на непідконтрольній Україні території.

Станом на 7:00 31 березня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнє. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м. куб.

Також нагадаємо, було погоджено заявку на ремонт пошкодженої через обстріли ЛЕП в районі Авдіївки, відновлювальні роботи планувалося розпочати о 10:00 31 березня.

Українські Національні Новини

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