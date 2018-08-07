Вопрос участия в параде авиации будет решен в ближайшее время - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В ближайшее время будет решен вопрос участия в военном параде ВМС Украины. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Украины Степан Полторак во время репетиции военного парада на аэродроме "Антонов", передает УНН.
“Мы отрабатываем разные варианты. И наши Военно-воздушные силы готовы к любым действиям, они тренированные, хорошо подготовлены. Но решение будет приниматься в ближайшее время по военно-воздушному компоненту”, — сказал он.
Как сообщал УНН, ко Дню Независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.
В этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения ВСУ, ГПСУ, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны.