Питання участі в параді авіації буде вирішено найближчим часом - Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Найближчим часом буде вирішено питання участі у військовому параді ВМС УКраїни. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони України Степан Полторак під час репетиції до військового параду на летовищі “Антонов”, передає УНН.
“Ми відпрацьовуємо різні варіанти. І наші Військово-повітряні сили готові до будь-яких дій, вони треновані, гарно підготовлені. Але рішення буде прийматися у найближчий час щодо військово-повітряного компонента”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, до Дня Незалежності України у цьому році відбудеться один з найбільших військових парадів, у ньому візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки.
У цьому році вперше у параді візьмуть участь 24 підрозділи ЗСУ, ДПСУ, СБУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції й інших силових підрозділів, які виконують завдання з охорони й оборони країни.