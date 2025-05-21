Пытали пенсионерку за "колдовство": в Хмельницкой области осудили пару

В Хмельницкой области осудили пару из Шепетовки, которые пытали 68-летнюю соседку. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По информации правоохранителей, 27-летний местный житель и его 35-летняя сообщница признаны виновными в пытках, угрозах убийством, похищении и незаконном проникновении в жилище.

Мужчина приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения.

Женщина получила 5 лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

В июне прошлого года сообщники в состоянии алкогольного опьянения посетили дом 68-летней соседки и начали выбивать дверь. Они обвинили женщину в проведении колдовских ритуалов, били ее, душили, угрожали убийством и нанесли несколько ножевых ранений. После потери потерпевшей сознания злоумышленники вытащили ее на улицу и положили в багажник автомобиля. Планировали вывезти в лесополосу и продолжить пытки - рассказывают в прокуратуре.

Прекратили преступление правоохранители, прибывшие на место происшествия.

Напомним

В Серном на Закарпатье вынесен приговор супругам за смерть 10-летнего сына. Их признали виновными в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и оставлении ребенка в опасности, назначив по 9 лет лишения свободы.

Ранее УНН писал, что в селе Белки 70-летний мужчина подозревается в содержании 68-летней жены на цепи в течение 10 дней. Полиция освободила женщину и открыла уголовное производство.