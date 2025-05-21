Катували пенсіонерку за "чаклунство": на Хмельниччині засудили пару
Київ • УНН
На Хмельниччині пару засуджено за катування 68-річної сусідки, погрози вбивством та викрадення. Чоловік отримав 7,5 років в'язниці, жінка - 5 років умовно.
У Хмельницькій області засудили пару з Шепетівщини, які катували 68-річну сусідку. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає УНН.
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За інформацією правоохоронців, 27-річного місцевого жителя та його 35-річну спільницю визнано винними у катуванні, погрозах вбивством, викраденні та незаконному проникненні до житла.
Чоловіка засуджено до 7 років 6 місяців ув’язнення.
Жінка отримала 5 років позбавлення волі із іспитовим строком два роки.
У червні минулого року спільники в стані алкогольного сп’яніння навідались до будинку 68-річної сусідки та почали вибивати двері. Вони звинуватили жінку в проведенні чаклунських ритуалів, били її, душили, погрожували вбивством та завдали кілька ножових поранень. Після втрати потерпілою свідомості зловмисники витягли її на вулицю та поклали в багажник автомобіля. Планували вивезти в лісосмугу та продовжити катування
Припинили злочин правоохоронці, котрі прибули на місце події.
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