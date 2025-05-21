Катували пенсіонерку за "чаклунство": на Хмельниччині засудили пару

У Хмельницькій області засудили пару з Шепетівщини, які катували 68-річну сусідку. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає УНН.

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За інформацією правоохоронців, 27-річного місцевого жителя та його 35-річну спільницю визнано винними у катуванні, погрозах вбивством, викраденні та незаконному проникненні до житла.

Чоловіка засуджено до 7 років 6 місяців ув’язнення.

Жінка отримала 5 років позбавлення волі із іспитовим строком два роки.

У червні минулого року спільники в стані алкогольного сп’яніння навідались до будинку 68-річної сусідки та почали вибивати двері. Вони звинуватили жінку в проведенні чаклунських ритуалів, били її, душили, погрожували вбивством та завдали кілька ножових поранень. Після втрати потерпілою свідомості зловмисники витягли її на вулицю та поклали в багажник автомобіля. Планували вивезти в лісосмугу та продовжити катування - розповідають у прокуратурі.

Припинили злочин правоохоронці, котрі прибули на місце події.

Нагадаємо

У Серному на Закарпатті винесено вирок подружжю за смерть 10-річного сина. Їх визнали винними в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та залишенні дитини в небезпеці, призначивши по 9 років позбавлення волі.

Раніше УНН писав, що у селі Білки 70-річний чоловік підозрюється в утриманні 68-річної дружини на ланцюгу протягом 10 днів. Поліція звільнила жінку та відкрила кримінальне провадження.