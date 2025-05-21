Катували пенсіонерку за "чаклунство": на Хмельниччині засудили пару

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
11:37 • 14875 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
09:43 • 37621 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
09:21 • 46342 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 56236 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 140677 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 84106 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 122623 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 244478 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 87401 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 209309 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
34%
747мм
Популярнi новини

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

21 травня, 06:43 • 59189 перегляди

"Самі розбирайтеся": NYT з'ясувала, що Трамп сказав Зеленському після дзвінка путіну

21 травня, 07:01 • 91543 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 87385 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

08:52 • 48227 перегляди

Масштабна пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: рятувальники показали кадри з ліквідації

11:46 • 22803 перегляди
Публікації

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 140713 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 154346 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 244497 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 209327 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 272818 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

08:52 • 48867 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 87989 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 149630 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 112592 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 105989 перегляди
Актуальне

Залізний купол

Facebook

Північний потік

Фокс Ньюс

The Guardian

Катували пенсіонерку за "чаклунство": на Хмельниччині засудили пару

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

На Хмельниччині пару засуджено за катування 68-річної сусідки, погрози вбивством та викрадення. Чоловік отримав 7,5 років в'язниці, жінка - 5 років умовно.

Катували пенсіонерку за "чаклунство": на Хмельниччині засудили пару

У Хмельницькій області засудили пару з Шепетівщини, які катували 68-річну сусідку. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За інформацією правоохоронців, 27-річного місцевого жителя та його 35-річну спільницю визнано винними у катуванні, погрозах вбивством, викраденні та незаконному проникненні до житла.

Чоловіка засуджено до 7 років 6 місяців ув’язнення.

Жінка отримала 5 років позбавлення волі із іспитовим строком два роки.

У червні минулого року спільники в стані алкогольного сп’яніння навідались до будинку 68-річної сусідки та почали вибивати двері. Вони звинуватили жінку в проведенні чаклунських ритуалів, били її, душили, погрожували вбивством та завдали кілька ножових поранень. Після втрати потерпілою свідомості зловмисники витягли її на вулицю та поклали в багажник автомобіля. Планували вивезти в лісосмугу та продовжити катування 

- розповідають у прокуратурі.

Припинили злочин правоохоронці, котрі прибули на місце події.

Нагадаємо

У Серному на Закарпатті винесено вирок подружжю за смерть 10-річного сина. Їх визнали винними в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та залишенні дитини в небезпеці, призначивши по 9 років позбавлення волі.

Раніше УНН писав, що у селі Білки 70-річний чоловік підозрюється в утриманні 68-річної дружини на ланцюгу протягом 10 днів. Поліція звільнила жінку та відкрила кримінальне провадження.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
Brent
$66.15
Bitcoin
$106,566.20
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$37.63
Золото
$3,304.60
Ethereum
$2,539.17