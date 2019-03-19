Пост разгружает печень и почки и снижает риск возникновения инфарктов - диетолог

"Когда мы едим меньше мясных продуктов, разгружается и печень, почки - на них уходит меньше нагрузки. Этот период очень полезен в возрасте 40-65 лет, потому что людям в таком возрасте надо ограничивать красное мясо, которое является источником аминокислоты, что провоцирует воспалительные процессы, процессы старения и даже инфаркт и инсульт", - отметила диетолог.



По ее словам, тысячелетняя история соблюдение поста нашими предками получила подтверждение современной наукой, утверждающей, что ограничение белков животного происхождения очень полезное.

При этом она добавила, что особых изменений в рационе человека при посте не происходит, потому что мы только заменяем белки растительного происхождения белками животного происхождения и просто отказываемся от мяса и молочных продуктов.



Напомним, дневной рацион человека, стремящегося избавиться от лишнего веса, имеет на 75-80% состоять из продуктов растительного происхождения, но при этом содержать также белки и жиры.





