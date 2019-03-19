Піст розвантажує печінку і нирки й знижує ризик виникнення інфарктів - дієтолог

"Коли ми їмо менше м'ясних продуктів, розвантажується і печінка, нирки – на них іде менше навантаження. Цей період надзвичайно корисний у віці 40-65 років, тому що людям у такому віці треба обмежувати червоне м'ясо, яке є джерелом амінокислоти, що провокує запальні процеси, процеси старіння і навіть інфаркт та інсульт", - зазначила дієтолог.



За її словами, тисячолітня історія дотримання посту нашими предками отримала підтвердження сучасної науки, яка каже, що обмеження білків тваринного походження дуже корисне.

При цьому вона додала, що особливих змін у раціоні людини при постуванні не відбувається, тому що ми лише замінюємо білки рослинного походження білками тваринного походження і просто відмовляємося від м'яса і молочних продуктів.



Нагадаємо, денний раціон людини, яка прагне позбутися зайвої ваги, має на 75-80% складатись із продуктів рослинного походження, але при цьому містити також білки та жири.





