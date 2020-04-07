После принятия "бюджета чрезвычайной ситуации" регионы получат субвенцию на борьбу с COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. После того, как ВРУ примет "бюджет чрезвычайной ситуации" регионы смогут получить финансовую помощь, в частности, субвенции для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.