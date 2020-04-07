Після ухвалення "бюджету надзвичайної ситуації" регіони отримають субвенцію на боротьбу з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Після того, як ВРУ ухвалить "бюджет надзвичайної ситуації" регіони зможуть отримати фінансову допомогу, зокрема, субвенції для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Вже надійшли ваші пропозиції щодо змін до бюджету, які ви розробили, базуючись на потребах у зв’язку з поширенням епідемії. Уряд розглядав, відбирав найдоречніші з них і готовий обговорити рішення та запропонувати парламенту проголосувати за ефективні пропозиції", – звернувся Зеленський до очільників ОДА та голів обласних центрів.
У свою чергу Прем’єр-Міністр Денис Шмигаль наголосив, що уряд підтримав ідею регіональних керівників щодо забезпечення продуктовими наборами самотніх людей та щодо централізації закупівлі обладнання.
"Ми сподіваємося, що до кінця тижня парламент проголосує зміни до бюджету, й уряду вдасться створити спеціальний фонд, який забезпечить різні надходження до регіонів, зокрема субвенції на заходи для боротьби з коронавірусом", – сказав Шмигаль.
Окрім того, міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернув увагу на те, що подекуди в областях не дотримуються затверджених алгоритмів доставки хворих, не проводиться ефективна дезінфекція "швидких", існує непотрібна та небезпечна економія ПЛР-тестів, а також погано працюють гарячі лінії регіональних департаментів охорони здоров’я.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як зміняться акценти в бюджеті на 2020 рік для забезпечення основних потреб в умовах пандемії через COVID-19.