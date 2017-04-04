После суда станет ясно, кто будет ремонтировать аэропорт в Днепре - В.Омелян

"Надеемся, что после судов можно будет четко сообщить или государство самостоятельно ремонтирует взлетную полосу (аэропорта города Днепр - ред.), или это будет какая-то форма государственно-частного партнерства, если он дальше будет находиться в частных руках. Но этот вопрос надо решать в комплексе. Кроме ремонта взлетной полосы должна быть демонополизация неба, чтобы все компании, которые хотят, могли летать и конкурировали свободно между собой. Это выгодно для самих днепрян, это выгодно для страны", - сказал министр.

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Он напомнил, что суд первой инстанции принял решение о возвращении аэропорта города Днепр в государственную собственность, поскольку частный собственник не выполнил свои обязательства, но "у нас еще впереди апелляция".