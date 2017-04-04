После суда станет ясно, кто будет ремонтировать аэропорт в Днепре - В.Омелян

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58218 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106549 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163916 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120338 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118918 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113830 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105133 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107278 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103742 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156025 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После суда станет ясно, кто будет ремонтировать аэропорт в Днепре - В.Омелян

После суда станет ясно, кто будет ремонтировать аэропорт в Днепре - В.Омелян

Киев  •  УНН

 • 18086 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Будет ли ремонт на взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Днепр делаться только за государственный счет или за средства и государства и инвесторов, станет известно после окончания судов. Об этом во время онлайн-конференции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омельян, передает корреспондент УНН.

"Надеемся, что после судов можно будет четко сообщить или государство самостоятельно ремонтирует взлетную полосу (аэропорта города Днепр - ред.), или это будет какая-то форма государственно-частного партнерства, если он дальше будет находиться в частных руках. Но этот вопрос надо решать в комплексе. Кроме ремонта взлетной полосы должна быть демонополизация неба, чтобы все компании, которые хотят, могли летать и конкурировали свободно между собой. Это выгодно для самих днепрян, это выгодно для страны", - сказал министр.

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Он напомнил, что суд первой инстанции принял решение о возвращении аэропорта города Днепр в государственную собственность, поскольку частный собственник не выполнил свои обязательства, но "у нас еще впереди апелляция".

"Вместе с тем у нас есть проблемы с тем, что происходят определенные попытки монополизировать небо над Днепром. Не удалось над Украиной - давайте попробуем над Днепром. Мы четко показали, что статистика 2016 года доказала, что все аэропорты дали рост 20-30-50% по перевозкам и только Днепр упал на почти 17 - 20%. Поэтому это еще раз результат того, что монополия ведет к банкротству, а не к сверхприбыли", - отметил В.Омелян.

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