Після суду стане ясно, хто ремонтуватиме аеропорт у Дніпрі - В.Омелян

“Сподіваємося, що після судів можна буде чітко повідомити чи держава самостійно ремонтує злітну смугу (аеропорту міста Дніпро — ред.), чи це буде якась форма державно-приватного партнерства, якщо він далі перебуватиме у приватних руках. Але це питання треба вирішувати в комплексі. Окрім ремонту злітної смуги має бути демонополізація неба, щоб усі компанії, які хочуть, могли літати і конкурували вільно між собою. Це вигідно для самих дніпрян, це вигідно для країни”, — сказав міністр.

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Він нагадав, що суд першої інстанції прийняв рішення щодо повернення аеропорту міста Дніпро у державну власність, оскільки приватний власник не виконав свої інвестиційні зобов’язання, але “у нас ще попереду апеляція”.