После отмены "нулевой" растаможки на границе исчезли тысячные очереди из автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. После отмены “нулевой” растаможки на границе исчезли тысячные очереди из автомобилей. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
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«Ежедневно фиксируется пересечение границы 20 тысяч транспортных средств. После отмены “нулевой” растаможки для автомобилей исчезли тысячные очереди из легковых транспортных средств, которые находились рядом на пунктах пропусков смежных стран для заезда в Украину», - отметил Демченко.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате пошлин и обложении НДС на импортные товары и растаможку автомобилей.