Після скасування “нульового” розмитнення на кордоні зникли тисячні черги з автівок – ДПСУ

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«Щодня фіксується перетин кордону 20 тисяч транспортних засобів. Після скасування “нульового” розмитнення для автівок зникли тисячні черги з легкових транспортних засобів, які перебували поряд на пунктах пропусків суміжних країн для заїзду в Україну», - зазначив Демченко.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення мит та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів.