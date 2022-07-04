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Після скасування “нульового” розмитнення на кордоні зникли тисячні черги з автівок – ДПСУ

Після скасування “нульового” розмитнення на кордоні зникли тисячні черги з автівок – ДПСУ

Київ • УНН

 • 143068 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Після скасування “нульового” розмитнення на кордоні зникли тисячні черги з автівок. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Цитата

«Щодня фіксується перетин кордону 20 тисяч транспортних засобів. Після скасування “нульового” розмитнення для автівок зникли тисячні черги з легкових транспортних засобів, які перебували поряд на пунктах пропусків суміжних країн для заїзду в Україну», - зазначив Демченко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення мит та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів.

Українські Національні Новини

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