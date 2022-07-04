Після скасування “нульового” розмитнення на кордоні зникли тисячні черги з автівок – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Після скасування “нульового” розмитнення на кордоні зникли тисячні черги з автівок. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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«Щодня фіксується перетин кордону 20 тисяч транспортних засобів. Після скасування “нульового” розмитнення для автівок зникли тисячні черги з легкових транспортних засобів, які перебували поряд на пунктах пропусків суміжних країн для заїзду в Україну», - зазначив Демченко.
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