После скандала с контрафактными сигаретами в ГФС задумались об электронном акцизе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Государственная фискальная служба активизировала переговорный процесс с участниками табачного рынка по внедрению электронной системы контроля за производством и оборотом сигарет, сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
“На сегодня есть несколько вариантов того, какой должна быть электронная акцизная марка, как будет работать эта система. По моему мнению, необходимо выбрать один вариант, доработать его с учетом интересов государства и бизнеса и передавать на рассмотрение законодателям”, — отметил Мирослав Продан.
По оценкам экспертной среды, примерно 30-40% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий не декларируется, что почти совпадает с расчетами ГФС. Недопоступления этого налога в 2017 году составили ориентировочно 800 млн гривен.
Участники табачного рынка предложили ввести розничный акциз в структуру акцизного налога, уплачиваемого производителями, с последующим распределением полученных средств в доходы местных бюджетов по аналогии с порядком, который действует для распределения акциза на топливо.
Мирослав Продан предложил производителям табачной продукции определить оптимально целесообразный размер увеличения ставки акцизного налога для компенсации отмены розничного акцизного налога с табачных изделий и сформировать свои предложения для их отработки.
Напомним, журналисты утверждают, что разоблачили народного депутата Олега Кришина в содействии производству контрафактных сигарет. По данным украинских изданий, под руководством нардепа состоялся запуск завода в Желтых Водах в Днепропетровской области, который производит сигареты “Pull” с поддельной акцизной маркой.
Ранее УНН сообщал, что Кришин имеет часы почти за 1 млн грн.