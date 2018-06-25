Після скандалу з контрафактними сигаретами в ДФС задумалися про електронний акциз
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Державна фіскальна служба активізувала переговорний процес з учасниками тютюнового ринку щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом та обігом сигарет, повідомляє УНН з посиланням на сайт відомства.
“На сьогодні є кілька варіантів того, якою має бути електронна акцизна марка, як працюватиме ця система. На мою думку, необхідно обрати один варіант, доопрацювати його з урахуванням інтересів держави і бізнесу та передавати на розгляд законотворцям”, — зазначив Мирослав Продан.
За оцінками експертного середовища, приблизно 30-40% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів не декларується, що майже збігається з розрахунками ДФС. Недонадходження цього податку у 2017 році склали орієнтовно 800 млн гривень.
Учасники тютюнового ринку запропонували ввести роздрібний акциз до структури акцизного податку, який сплачується виробниками, з подальшим розподілом отриманих коштів до доходів місцевих бюджетів за аналогією з порядком, який діє для розподілу акцизу на паливо.
Мирослав Продан запропонував виробникам тютюнової продукції визначити оптимально доцільний розмір збільшення ставки акцизного податку для компенсації скасування роздрібного акцизного податку з тютюнових виробів та сформувати свої пропозиції для їх відпрацювання.
Нагадаємо, журналісти стверджують, що викрили народного депутата Олега Кришина у сприянні виробництва контрафактних сигарет. За даними українських видань, під керівництвом нардепа відбувся запуск заводу в Жовтих Водах на Дніпропетровщині, який виробляє сигарети “Pull” з підробленою акцизною маркою.
Раніше УНН повідомляв, що Кришин має годинник майже за 1 млн грн.